فيديو وصور استعدادات النجوم لانطلاقة "The Voice Senior" هذا الأسبوع وابن سميرة سعيد يساندها بالكواليس

"The Voice Senior ذا فويس سينيور" اقترب من بدء موسمه الأول على قناة mbc والتي أعلنت عن عرض الحلقة الأولى منه هذا الأسبوع، ونشر نجومه سميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين وهاني شاكر أبرز لحظات استعدادهم له من الكواليس.

ابن سميرة سعيد يخطف الأنظار في كواليس " The Voice Senior "

وخطفت الفنانة سميرة سعيد الأنظار في كواليس برنامج The Voice Senior ذا فويس سينيور، ونشرت فيديو من كواليس جلسة التصوير الخاصة بالبرنامج والتي ظهر بها ابنها شادي، ونشرت مع الفيديو مقطع من أغنيتها الخاصة وعلقت:" يا صوت شادي بأحلى كلام"، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وظهرت سميرة سعيد وهي ترقص وتمرح مع ابنها شادي في كواليس جلسة التصوير، وعلق الجمهور على مساندة ابن سميرة سعيد لها في الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة، ومنها مشاركتها في ذا فويس سينيور، والذي حضر شادي كواليس تصوير معظم حلقاته، ونشر صوراً له أيضاً مع نجوى كرم المشاركة في البرنامج.

استعدادات النجوم للموسم الأول من ذا فويس سينيور

ونشرت الفنان نجوى كرم عدة صور من مشاركاتها وإطلالاتها في حلقات برنامج "ذا فويس سينيور"، وشوقت الجمهور للبرنامج، وطلبت من الجمهور انتظار أولى الحلقات هذا الأسبوع ووعدتهم بالاستمتاع به، ونفس الأمر بالنسبة لسميرة سعيد والتي وصت التجربة في البرنامج بالمختلفة والممتعة ويستحق المشاهدة.

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تفاصيل الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيور"

ونشرت قناة mbc برومو جديد لبرنامج The Voice Senior، شوقت به الجمهور لأولى الحلقات والتي ستعرض هذا الأسبوع، في يوم الأربعاء 7 أكتوبر، وظهر به التنافس الكبير بين أعضاء لجنة التحكيم سميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين وهاني شاكر في اختيار الأصوات، والبرنامج من تقديم الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال.

وتدور فكرة برنامج ذا فويس سينيور حول اكتشاف وتقديم المواهب الغنائية التي تخطت عمر الـ60 عامًا، وتتكون المرحلة الأولى "الصوت وبس" من حلقتين فقط، يضم خلالها كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت، وكان برنامج "The Voice Senior" من المقرر عرض أولى حلقاته في شهر سبتمبر الجاري، إلا أن قناة MBC كشفت في بداية الشهر عن تأجيل عرض البرنامج الترفيهي نظرًا للظروف المتقلبة اقتصاديًا وأمنيًا وصحيًا والكارثة التي حلت في بيروت قبل أسابيع بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث أنه يتم تنفيذ العروض الخاصة بحلقات البرنامج، في استوديوهات الشبكة في لبنان.