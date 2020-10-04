صور صابرين تحتفل بعيد ميلادها الـ53 مع أسرتها وتتلقى هدية مميزة من أبنائها

صابرين احتفلت بعيد ميلادها الـ53 في أجواء عائلية، ونشرت صور من احتفالها مع زوجها وأبنائها، وكشفت عن الهدية المميزة التي حصلت عليها من أبنائها في عيد ميلادها.

صابرين تحصل على الأوسكار من أبنائها

ونشرت الفنانة صابرين عدة صور من احتفالها بعيد ميلادها الـ53 اليوم، وكشفت عن الأجواء العائلية التي سيطرت على احتفال عيد الميلاد، والذي احتفلت به مع زوجها وأبنائها، وشاركت الجمهور عدة صور من الاحتفال العائلي وإطلالاتها المميزة به، بالإضافة إلى قالب حلوى عيد الميلاد الذي حمل صورتها.

صابرين تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها

وكشفت الفنانة صابرين عن الهدية المميزة التي تلقتها من أبنائها في عيد ميلادها، والتي جاءت على هيئة مجسم شبيه بجائزة الأوسكار، ووضعها أبنائها على قالب حلوى عيد الميلاد بدلاً من الشموع، وعلقت صابرين قائلة:"اوسكار عيد ميلادي هدية من أولادي"، وتفاعل الجمهور مع الهدية المميزة التي تلقتها من أبنائها نور ويوسف بالإضافة إلى الأجواء العائلية والبسيطة في عيد الميلاد.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد صابرين

وشارك عدد من النجوم في احتفال صابرين بعيد ميلادها، وأعادوا نشر صورها ووجهوا لها رسائل التهنئة وعلى رأسهم الإعلامية بوسي شلبي ولطيفة وآيتن عامر وشيري عادل ومي كساب ولجين عمران التي كتبت لها:" كل عام وأنت بخير و صحة و حب و سعادة حبيبتي.. تستاهلي كل الخير اللي في الدنيا"، وهنأنها كريم عفيفي قائلاً:" كل سنة وانتى طيبة يا ست الكل"، وهنأتها الفنانة زينة قائلة:"حبيبتي كل سنة وانتي طيبة يا أحلى وأطيب فنانة في الدنيا".

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صابرين تعود بفيلم "النمس والإنس"

وعلى الجانب الفني، تنتظر الفنانة صابرين عرض آخر أعمالها في فيلم "النمس والإنس" مع الفنان محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل ومنة شلبي وعدد من النجوم، ومع المخرج شريف عرفة، والذي من المتوقع ان يعرض في نهاية العام الجاري، وشاركت صابرين مؤخراً في مسلسل "ليالينا 80" مع الفنان إياد نصار والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وأثارت الفنانة صابرين الكثير من الجدل منذ العام الماضي بسبب خلعها المفاجئ للحجاب وتلقت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل وانتقادات وكذلك إشادات بسبب إطلالتها الجديدة بعد سنوات من الظهور بالحجاب والشعر المستعار في أعمالها منذ أبرز أعمالها في فترة التسعينيات في مسلسل "أم كلثوم"، قبل ان تعود بإطلالة جديدة هذا العام والتي ظهرت بها في أكثر من مناسبة وآخرها في حفل عيد ميلادها وحفل زفاف شقيق إلهام شاهين أمس.