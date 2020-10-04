في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل الفنانة المعتزلة شمس البارودي اليوم الرابع من شهر أكتوبر بعيد ميلادها الـ٧٥، فهي من مواليد ٤ أكتوبر عام ١٩٤٥، شمس البارودي قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، والاكتفاء بما قدمته للفن المصري.

أما عن عدد زيجات شمس الباروي فتزوجت مرتين الأولى من الأمير خالد بن سعود وكانت في عام 1969، ولم تستمر إلا عدة أشهر.

أما الزيجة الثانية لـ شمس البارودي فكانت من زوجها الحالي الفنان حسن يوسف، الذي تزوجته عام 1972.

وكانت ترددت العديد من الشائعات عن عودة شمس البارودي للتمثيل من جديد، وهي الشائعات التي نفاها زوجها حسن يوسف في أكثر من مناسبة.

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يذكر أن القناة الرسمية لموقع دوت الخليج الإخباري عرضت على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "تريند الزمن الجميل" الذي يقدمه الزميل خالد جمال، ويرصد من خلاله حكايات وقصصا من الزمن الجميل.

شهدت الحلقة فقرة عن الفنانة المعتزلة شمس البارودي، التي أثار غضبها عرض مشهد لها من أحد أفلامها القديمة، فقررت التفاوض مع منتجي كل أفلامها على شرائها وعدم عرضها.

المفاوضات بين شمس البارودي من ناحية والمنتجين من ناحية أخرى فشلت ولم تستطع الفنانة التي أعلنت اعتزالها عام 1982 بعد عودتها من العمرة التخلص من تاريخها الفني وكان في معظمه أدوار الإغراء.