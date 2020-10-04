شيري عادل تهنئ صابرين بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي طيبة

وعلقت شيري عادل على الصورة قائلة: " كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي، بحبك أوي أوي أوي".
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وعلى الرغم من أن صابرين خلعت الحجاب إلا أن إطلالاتها تتميز بأنها تجمع بين الاحتشام والبساطة وعدم المبالغة في التصميمات التي تظهر بها، كما تعتمد على الألوان الهادئة و لا تميل إلي اختيار الألوان الصاخبة أو الملفتة.
وكانت قد ابتعدت الفنانة صابرين عن التمثيل والوسط الفني، كما ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها للتمثيل، إلا أنها عادت مرة أخرى عام 2010م لتستكمل مشوارها الفني وهى مرتدية الحجاب.
ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها عقب عودتها إلى التمثيل مسلسل "الفنار والعمدة هانم وشيخ العرب همام وسامحني يا زمن" .
وقد تلقت الفنانة صابرين انتقادات كبيرة عقب عودتها للتمثيل وهي ترتدي "الباروكة" فوق الحجاب الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني وخارجه.
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