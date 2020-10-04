بإطلالة فرعونية.. فتحي عبد الوهاب يتحدى سوسن بدر

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب جمهوره بنشر صورة له استخدم فيها برنامج الفوتوشوب ليظهر يرتدي الزي الفرعوني، مثل جلسة التصوير التي قامت بها مؤخرا النجمة سوسن بدر كنوع من الدعابة.

وعلق فتحي عبد الوهاب على الصورة، قائلا: "تحياتي لمدام سوسن".

انهالت التعليقات على الصورة: "ايه الحلاوة دي وآخر تساءل هل الصورة لها علاقة بعمل فني جديد".

‎"‎القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وخالد الصاوي، وتدور أحداثه حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي، ‏ومن إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال‎.‎

على جانب آخر، ينشغل فتحي عبد الوهاب بتصوير مشاهد دوره في مسلسل "القاهرة كابول".

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

وبدأ فتحي عبد الوهاب مسيرته الفنية وهو طالب في كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج لينين الرملي والفنان محمد صبحي ليشارك بمسرحية "العربي الفصيح" عام 1992 لمدة ثلاثة مواسم متتالية.

وشارك بعدها بمسرحية "اللي بنى مصر" عام 1994، لينطلق في السينما عام 1995 وأتته الفرصة للمشاركة بفيلمي "طيور الظلام، سارق الفرح".

وشارك في العام التالي بمسلسل "الوتد"، لتتوالى أعماله منذ منتصف التسعينيات ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "سهر الليالي، زهايمر، دهشة.