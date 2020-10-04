فن ومشاهير

شفاء جمال يوسف من سرطان البلعوم

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أعلن الفنان خالد عبدالسلام، صديق الفنان جمال يوسف، شفاءه من مرض السرطان حيث نشر صورة للفنان جمال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق على الصورة: "بفضل الله وكرمه، تعافى صديق عمري الحبيب الفنان جمال يوسف من مرض السرطان اللعين، شكرا لكل الناس الطيبة اللي دعت له من قلبها".

وأضاف: "جمال من أطيب الناس اللي في العالم ده غير إنه ممثل جميل ودمه زي العسل، وبأمر الله كلها شهرين، وتنتهي مرحلة الاستشفاء التام ويرجع يملا الدنيا فن وبهجة".

وتابع: "مش قولت لك حتعدي بأمر الله يا جيمي؟ كانت تجربة صعبة وانت علمتنا فيها دروس كبيرة بصبرك وامتثالك لقضاء ربك، اللهم أتم شفاؤه على خير يا رب والحمد لله أولًا وآخرًا".

كان المخرج تامر حمزة أعلن عن مرض الفنا جمال يوسف، وأنه أصيب بسرطان البلعوم، عبر حسابه الخاص على موقع "فيس بوك".

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