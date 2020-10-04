هاندا أرتشيل تربي 9 كلاب في منزلها

شاركت

، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صورا جديدة لها مع مجموعة من كلابها و ذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

هاندا ارتشيل

وعلقت هاندا على الصور قائلة: "بصفتي شخصًا قام بتربية 9 كلاب عاشوا في منزلي في العام الماضي ، أنا متأكدة من أنهم لا يتوقعون شيئًا سوى الحب".

وتابعت: "كم أنا محظوظ لأن هؤلاء الأطفال الثلاثة الجميلين أرادوا أن يكونوا معي ودخلوا حياتي .. يجب أن يكون هناك عالم محاط بالحب ويحترمه أولئك الذين لا يستطيعون الحب. إنها فضيلة عظيمة أن تكون مجتمعا يقبل وجود كل الأرواح التي لا تستطيع التعبير عن نفسها بدون لغة والتعاطف معهم".

وظهرت هاندا ارتشيل بسويت شيرت باللون الرمادي وبنطلون باللون الأسود المناسب لإطلالتها الكاجوال.

وانتعلت هاندا ارتشيل حذاء رياضي بعده الوان ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على إنستجرام وعلق أحد المتابعين قائلا " الإنسانية في هاندا".

وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".