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الفنانة هيفاء وهبي ترقص على أنغام عدى الكلام

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وظهرت الفنانة هيفاء وهبي في مقطع الفيديو وهي ترقص على نغمات "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد .

وأعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح"، عن عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة.

ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وكانت وجهت الفنانة هيفاء وهبي الدعم للأشقاء السودانيين؛ بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.

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