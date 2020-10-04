عادل كرم يظهر بـ لوك مختلف في برومو «الهيبة الرد».. فيديو

وبدأ الفنان اللبناني عادل كرم بالترويج لدوره في الهيبة، من خلال نشر مقطع من برومو المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
واعلنت شركة الصباح عن عرض مسلسل الهيبة الرد في الأول من شهر نوفمبر، بعد ما كان من المقرّر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي ولكنه تأجل بسبب وقف التصوير في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.
"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن ومنى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".
وتدور أحداث الجزء الرابع من الهيبة، بعودة جبل شيخ الجبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولاً الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.
ولأول مرة منذ عرض الجزء الاول من الهيبة ، تشكل ثنائية سورية مع تيم حسن بمشاركة ديمة قندلفت وذلك بعد مشاركة اللبنانية نادين نجيم في الجزء الاول لدور عليا، ونيكول سابا في الجزء الثاني بدور سمية و سيرين عبد النور بدور نور رحمة.
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