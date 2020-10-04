خاص: تفاصيل فيلم "سقراط ونبيلة" لأشرف عبد الباقي وأحمد فتحي

"سقراط ونبيلة" أحدث الأعمال السينمائية التي يستعد صناعها لبدء تصويرها خلال الفترة القادمة، بمشاركة كبيرة من النجوم، من أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي يعود للسينما بعد غياب عامين عنها، وكذلك بعض الوجوه الشابة التي تشارك في أول بطولة سينمائية لها.

تفاصيل أدوار أحمد فتحي وأشرف عبد الباقي في فيلم "سقراط ونبيلة"

أحمد فتحي الفنان المصري كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" بعض من تفاصيل فيلم "سقرط ونبيلة" حيث أكد أن هناك العديد من النجوم الذين يشاركون في العمل الجديد بالفعل، بادوار مؤثرة لكن البطولة الرئيسية في العمل سوف يتصدرها النجوم الشباب، بينما أكد كذلك أن "سقراط ونبيلة " هو اسم مبدئي للعمل الجديد فقالأحمد فتحي: "أشارك أنا والفنان أشرف عبد الباقي في فيلم (سقراط ونبيلة) بأدواره مؤثرة بالفعل ولسنا مجرد ضيوف شرف، لكن الأبطال الرئيسين في العمل الجديد هما مجموعة من الشباب في تجربة جديدة بالنسبة لهم، ويتعاون في العمل العديد من النجوم الكبار، وبالنسبة لاسم الفيلم فهو مؤقت حتى يتم الكشف بشكل كامل عن الاسم النهائي له".

موعد تصوير فيلم "سقراط ونبيلة"

أحمد فتحي تحدث كذلك عن تصوير الفيلم الجديد والذي تردد أن قد بدأ صناعه بالفعل في تصويره فقال: "بدأنا الاستعداد للفيلم منذ فترة لكن لم يتم تصويره حتى الآن، وفي انتظار تحديد موعد لبدء التصوير"، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم الكبار، بالإضافة إلى الأبطال الشباب وبينهم الفنان محمد فهيم، وكذلك وجه شاب جديد، كما يشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد فتحي، وأشرف عبد الباقي الذي يعود للسينما بعد عامين من الغياب حيث كان آخر عمل شارك فيه في عام 2018، كما يشارك في العمل الجديد الفنان سامي مغاوري، وشريف دسوقي وهو من تأليف عبد الحميد كمال، وإخراج هشام الشافعي.

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أحدث أعمال الفنان أحمد فتحي

"الغسالة" هو آخر الأفلام التي شارك في بطولتها الفنان أحمد فتحي وقد تم عرضه خلال الفترة الماضية في قاعات السينما بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا، وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت 14 مليون و400 ألف جنيه مصريا، ما يقدر بـ"900 ألف دولار أمريكي"، وهو من بطولة كل من الفنانة هنا الزاهد، وأحمد حاتم، والفنان الكبير محمود حميدة، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد فتحي في فيلم "تسليم أهالي" والذي يجمع كل من الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان هشام ماجد، وقد شارك أحمد فتحي في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل " اتنين في الصندوق" لكل من الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني.