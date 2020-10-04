الفنانة فخرية خميس تبدأ جلسات علاجها من السرطان:"سامحوني"

فخرية خميس الفنانة العمانية بدأت رحلتها العلاجية من السرطان، وذلك بعدما كشفت بشكل نهائي عن شفائها من فيروس كورونا الذي أصيبت به خلال الأسابيع الماضية وتسبب في دخولها المستشفى.

فخرية خميس تبدأ جلسات العلاج من السرطان

فخرية خميس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة جديدة كشفت من خلالها عن بداية علاجها من سرطان الثدي، حيث خضعت من اليوم لجلسات العلاج الكيميائي، وقدمت الفنانة العمانية الشكر لمتابعيها على الدعم المتواصل منهم خلال الفترة الماضية وأكدت تواجدها بداخل المستشفى السلطاني في عمان من أجل تلقي العلاج فكتبت: "يارب أيقظ كُل مَريض عَلى صحة يَنسى بها أوجاعه إلى الأبد يارب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يارب منك القوة والشفاء احبتي في الله جزاكم الله خير على كل دعاء لي بالشفاء الله يتقبل منكم ومنا ياالله اليوم الأحد بدأت بالكيماوي، الحمدلله على كل حال في المستشفى السلطاني بعمان".

A post shared by (@fakhriya_khamis) on Oct 3, 2020 at 10:57pm PDT Advertisements

فخرية خميس تعتذر لعدم قدرتها على التواصل مع محبيها

فخرية خميس قدمت كذلك اعتذارها لمحبيها من عدم قدرتها على التواصل معهم خلال الفترة القادمة نتيجة العلاج، وأوضحت أنها لن تستطيع أن تتواصل بشكل مباشر مع من يرغب في الاطمئنان على حالتها الصحية فكتبت: "سامحوني واعفوني من الدايركت الخاص شكرا لتفهمكم جزاكم الله خير فخرية خميس"، الفنانة العمانية كانت ظهرت في شهر سبتمبر الماضي وكشفت عن شفائها من فيروس كورونا بشكل كامل وأكدت خروجها من المستشفى التي تواجدت فيه خلال الأسابيع الماضية من أجل العلاج من كورونا الذي تزامن مع الكشف عن إصابتها بالسرطان.

فخرية خميس سوف تخضع لعملية بعد العلاج الكيميائي

فخرية خميس أوضحت في آخر ظهور لها تفاصيل حالتها الصحية حيث أكدت أن مرضها في المرحلة الثانية وأنه من المتوقع ان تخضع لعملية جراحية عقب حصولها على جرعة أو اثنين من العلاج الكيميائي وتمنت أن لا تطول فترة مرضها فقالت: "المرض في المرحلة الثانية، الخطة التي تم وضعها للعلاج من السرطان دوت الخليج جرعة أو اثنين ثم أخضع لعملية، وإن شاء الله لن تطول فترة مرضي، وأشكر من سعى للتواصل من أجل الاطمئنان على فخرية خميس، وعندما أكون في حالة تسمح سوف اتواصل معكم دائما"، وقد أصيبت عائلة الفنانة فخرية خميس بفيروس كورونا لكنها أكدت أنهم استطاعوا تجاوز هذه المرحلة بشكل أسرع منها وذلك بسبب معاناتها من مرض الربو، وأن جميع أفراد أسرتها الآن بخير.