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أحمد جمال يشارك متابعيه بـ صورة له مع حكيم.. شاهد

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نشر الفنان أحمد جمال صورة له مع الفنان حكيم، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وحازت الصورة على إعجاب كبير متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى: 

مساء الورد - منورين - نجم النجوم

كشف الفنان أحمد جمال، عن تعاونه مع النجم حكيم، فى أغنية جديدة وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهر احمد جمال برفقة حكيم وكتب فى تعليقه على الصورة: "قريبا" نالت إعجاب متابعية وانهالت عليه التعليقات.

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يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

ويذكر ان شركة "مزيكا" طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

بالإضافة إلى أغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و"من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.

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