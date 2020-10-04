مى الغيطى تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة مى الغيطى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت مى الغيطى فى الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت توب أبيض مكشوف الكتف والبطن وأكملت أناقتها بقبعة عصرية لافتة مع جيب باللون الزيتى. وحصدت الصورة إعجاب العديد من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها. يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي". وشاركت الفنانة مى الغيطى جمهورها بصور جديدة من اخر أيام تصوير في مسلسل سلطانة المعز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت معلقة على الصور "وفركش مبسوطة انى قدمتلكم ورد ويارب يكون المسلسل عجبكم #سلطانة المعز". Advertisements مسلسل سلطانة المعز تقوم ببطولته غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغنى ومحمد لطفى و‏محمد ‏شاهين و‏دينا و‏محمود ‏البزاوى و‏حسن ‏حسنى، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير‎. يذكر أن الفنانة مى الغيطى شاركت في فيلم بنات ثانوى يحقق مردودا نقديا وجماهيريا لافتا منذ طرحه فى دور العرض يوم 7 يناير الجارى. "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، مى الغيطى، وهنادي مهنا، وهدي المفتي، ومايان السيد، محمد الشرنوبى، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

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