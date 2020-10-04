خلف الكواليس.. هيدي كرم تشوق جمهورها

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت هيدي كرم في الصورة وهي تجلس على كرسي وعلقت قائلة: "تم التحقيق .. خلف الكواليس". كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل. مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي. تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من النشاط الفني، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير أولى بطولاتها المطلقة في مسلسل "كواليس" وتنتظر عرضه الفترة المقبلة، كما أنها تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانين مي عمر وأحمد زاهر المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.

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