وأثارت جيهان نصر الجدل بظهور جديد لها مع أبنائها في حفل عمر خيرت الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل ظهورها منذ بضعة أشهر أثناء حضورها مسرحية الملك لير في أول ظهور لها مع أبنائها.
وأجمع رواد السوشيال ميديا أن جيهان نصر لم يتغير شكلها أو تأثرت بتقدم العمر بل حافظت على جمالها وأناقتها.
جيهان نصر واحدة من أهم الفنانات فى فترة التسعينيات، قبل أن تتخذ قرار الاعتزال، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:
1- اسمها بالكامل جيهان نصر عيسى محمد.
2-حصلت على بكالوريوس رياض الأطفال.
3-بدأت مشوارها الفني من خلال العمل كموديل إعلانات.
4-قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 17 عملًا سينمائيًا، و16 عملًا تلفزيونيا.
5- قررت الاعتزال بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ظهورها النادر.. صور جيهان نصر تثير الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.