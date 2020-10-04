بعد ظهورها النادر.. صور جيهان نصر تثير الجدل

عادت الفنانة جيهان نصر إلى الأضواء من جديد، بعد سنوات طويلة من الاختفاء بعدما اتخذت قرار اعتزال الفن بشكل نهائي والتفرغ لحياتها الشخصية والزوجية وهي في قمة نجاحها.

وأثارت جيهان نصر الجدل بظهور جديد لها مع أبنائها في حفل عمر خيرت الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل ظهورها منذ بضعة أشهر أثناء حضورها مسرحية الملك لير في أول ظهور لها مع أبنائها.

وأجمع رواد السوشيال ميديا أن جيهان نصر لم يتغير شكلها أو تأثرت بتقدم العمر بل حافظت على جمالها وأناقتها.

جيهان نصر واحدة من أهم الفنانات فى فترة التسعينيات، قبل أن تتخذ قرار الاعتزال، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:

1- اسمها بالكامل جيهان نصر عيسى محمد.

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2-حصلت على بكالوريوس رياض الأطفال.

3-بدأت مشوارها الفني من خلال العمل كموديل إعلانات.

4-قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 17 عملًا سينمائيًا، و16 عملًا تلفزيونيا.

5- قررت الاعتزال بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي.