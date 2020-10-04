بإطلالة جذابة.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة

، متابعيها

بصورة جديدة،

عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى أحمد زاهر، بتنورة جذابة باللون الذهبي، ويتميز بتفصيلة جذابة ومختلفة تكشف جمالها، ونسقت معها بلوزة بسيطة باللون الأسود، لتكشف رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى أحمد زاهر في الماكياج على جمال بشرتها ، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال إطلالتها.

ليلى احمد زاهر

واختارت تسريحة شعر بسيطة وتركت شعرها البني الطويل بين كتفيها والذي تناسب مع إطلاتها، ووضعت قرطا على شكل أوراق شجر باللون الذهبي ليتناسب مع ظهورها الجذاب.

وعلقت على الصور قائلة "هكشف عن مفاجأة صغيرة بكرة".