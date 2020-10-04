شاهد.. كواليس حلقة صاحبة السعادة مع عائلة أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك زاهر مقطع فيديو لها برفقة عائلتها من كواليس برنامج "صاحبة السعادة" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ملك زاهر في الفيديو وهي تحضر نفسها لحلقتها مع صاحبة السعادة برفقة عائلتها، ثم الدخول إلى المطبخ أثناء الحلقة.



ويحل الفنان أحمد زاهر وأسرته ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة". Advertisements يظهر مع أحمد زاهر في الحلقة زوجته هدى وبناته ملك وليلى ومنى ونور. يتحدث زاهر عن أعماله ونجاحاته وعلاقته ببناته وزوجته.

جدير بالذكر أن الحلقة من المقرر إذاعتها، الاثنين المقبل، على شاشة قناة dmc