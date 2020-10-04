بعد تداول أغانيه.. رامي صبري يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان رامي صبري، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول محبيه عدد من أبرز الأغاني الخاصة به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كان رامى صبرى، طرح مؤخرًا بوستر أغنية "خلينى اشوفك تانى" وذلك تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع يوتيوب.

الأغنية الجديدة انتهى رامي من تسجيلها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان مدين، وتوزيع أسامة الهادي، وماستر جلال الحمداوي وإنتاج R Music Production.

يذكر أن طرح رامي صبري، أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.

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الأغنية الأخيرة «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، كما حقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

تقول كلمات أغنية "فرصة تانية": غريب الحب مين فاهمه .. ما بين اتنين بيتفارقوا ..وبين اتنين بيتفاهموا .. في حد الحب ده سارقه وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها وأهو بنصلح غلطات بعد ما عيدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين وإن كان فيه حاجة إحنا خسرناها هنعوض في الجايات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين".

"ونروح و نسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو ييجي لأي حبيب يفكره باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب.. رايحين على فين ويا ترى هنقابل مين نرتاح وياه بعد فراق الغاليين الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسين".