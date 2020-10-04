عماد كمال يطرح أغنية طلعني على المسرح.. فيديو

طرح الفنان عماد كمال، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "طلعني على المسرح"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "طلعني علي المسرح نصبلي الخية واستنصح .. وضحك كل خلق الله وده طبعه عشان يفرح .. لاهمه احساسي وطلع الفصل من راسي ... كاني نمره دورها معاه كوميديا سودة بتقاسي".

"ومردودة ما هي الدنيا دي اوضة .. مسيرنا في يوم هنتقابل يادوب ايام ومعدودة .. وهيشرف ودوره هيبقي متحرف .. هاخليه يمشي بيخرف وفي عنيه الحياة سودة".

"الوضع مأساوي حبيبك يبقي براوي .. ويضطرك تكون وياه كمان بالمثل سماوي .. زي اللي في السيما نهاية مملة وقديمة .. تلاقي اللي انت فاكرة ملاك دة فاعل اصلي في جريمة".

"طلعني على المسرح" كلمات: اسلام سعد، والحان :كريم فتحي، والموزع الموسيقى : اسلام الحسن، ميكساج وماستر : اسلام غلاب، جيتارات :مصطفي نصر، ناي : محمد عاطف، قانون :عمرو الصواف، ايقاعات : احمد شاكر.