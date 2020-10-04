أمير طعيمة يشارك متابعيه بصورة مع تامر حسني.. شاهد

وظهر امير طعيمة في الصورة بصحبة النجم تامر حسني، من حفل زفاف الفنان امير شاهين نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وقدم تامر عدد من اغانيه وسط تفاعل معها جميع الحضور بالرقص وعدد أخر من أغانيه، الحفل أقيم بحضور فنى كبير منهم محمد منير، هانى سلامة، كارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب.

حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 22 مليونا و31 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.



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يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.



أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.



ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون.