على متن يخت.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

وعلقت ياسمين صبرى على الصورة قائلة: "المنزل هو المكان الذي يوجد فيه البحر"، وخطفت الانظار اليها خاصة وسط الطبيعة الساحرة.
وتلقت ياسمين صبرى عديد من التعليقات الايجابية على الصورة ولعل من ابرزها: جمال لا يوصف ومنورة الدنيا كلها يا بطل وربنا يسعدك ويوفقك.
يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.
وشاركت ياسمين صبري بمسلسل "حكايتي" هو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ووفاء عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وغيرهم.
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