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سينما زاوية تطرح الفيلم اللبناني جدار الصوت

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تطرح سينما زاوية بوسط القاهرة الفيلم اللبناني "جدار الصوت" بعد تقديمه بمسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

الفيلم انطلق من مهرجان فينيسيا السينمائي وحصل على أكثر من جائزة، وهو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج أحمد غصين. 

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الفيلم تشارك قنوات ART في إنتاجه يقوم ببطولته كل من بطرس روحانا، عصام بوخالد، كرم غصين، سحر منقاره.

تدور أحداث الفيلم حول "مروان"، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، يتوجه إلى الجنوب في 2006 عند شن الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان بحثًا عن والده، يجد نفسه محاصرًا مع 4 من أبناء بلدته في منزل أحدهم.
تتوالى الأحداث وتستقر فرقة من الجيش الإسرائيلي في الطابق الأعلى ولكن سرعان ما تأخذ الأمور منحة غير متوقعة

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