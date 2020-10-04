سينما رائعة ومختلفة.. نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها في فيلم قهوة المواردي

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها في فيلم قهوة المواردي مع الراحل فريد شوقي الذي طرح عام 1982، وذلك بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكتبت نبيلة عبيد على الفيديو: "فيلم قهوة المواردي قصة محمد جلال سيناريو و حوار محسن زايد اخراج هشام ابو النصر الله على الافلام الجميله و سينما رائعه مختلفه.. مساكم فل و ياسمين، #سينما_نبيله_عبيد".



يعتبر فيلم "قهوة المواردي" من بين أوائل الأفلام المهمة التي تناولت سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر، وقام ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ، من بينهم: فريد شوقي ، يوسف شعبان ، نبيلة عبيد ، فاروق الفيشاوي ، ممدوح عبد العليم ، وغيرهم كثيرون ممن قاموا بالأدوار الثانوية.



يذكر أن آخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان المنقضي.



مسلسل سكر زيادة، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.



وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرين في الاستحواذ عليها.