عندما تجتمع النساء فى الفن.. كارول سماحة تعلن عن عمل فنى جديد مع بتول عرفة.. شاهد

نشرت الفنانة كارول سماحة مقطع فيديو مع المخرجة بتول عرفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن تقديمها عمل فنى جديد.

وقالت كارول : "عندما تجتمع النساء في الفن، قريبًا العمل الثاني مع المخرجة بتول عرفة"، شكرًا".

شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها بفيديو أغنيتها الجديدة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . وعلقت كارول سماحة قائلة :" ٦ مليون مشاهدة لفيديو كليب BON VOYAGE ". وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي : - تستحقي اكتر من كده Advertisements - مبرووووك كارول - الف مبرروووك يا قمر وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري. "bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف. وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة

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