أبو الزيك يكتب: ترامب يا حبيبنا إوعى تسيبنا

يا ترى يا هل ترى إصابة ترامب وزوجته ( الصاروخ ) بكورونا هي إصابة تحذيرية بأن المرض حقيقي ويستطيع أن يصيب رئيس أقوى دولة في العالم وانه مرض لا يستطيع احد ان يمنعه من الدخول عبر الأبواب الفولاذية والإجراءات الإحترازية والرشاشات التعقيمية ، ولا هي إصابة من نوع الشو الإعلامي إللي بتوَصَل رسالة للناخبين بأنه منهم وإللي أصابهم أصابه ..

عموما أنا حاسس إن هناك لوبي أمريكي من إللي بيقولوا عليه عندنا الدولة العميقة ، هو إللي تسبب في إصابة الريس ترامب بالكورونا علشان يخلصوا منه ويفتحوا الطريق لمخططاتهم إللي كانوا ناويين عليها أيام براك بن أوباما والحرباية هيلاري كلينتون الله لا يِرجع أيامهم هما وكل أنصارهم ..

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لأن بصراحة الراجل جاب آخره وعمل كل إللي هو عايزه ومعندهوش مخططات ملعونة بالنسبة لبلدنا على الأقل .

وعلشان كده لازم كلنا ندعي ربنا يقومه بالسلامة ويبعد عنه مؤامرات الدولة الزفت العميقة ويرجع لبيته ومراته وعياله وتغريداته و ( نَدر ) عليا لما يقوم بالسلامة أبعتله دكرين بط بلدي وطاجن عكاوي بالكوارع علشان يعرف يصلب طوله ويسترد عافيته ويعرف ( يمارس ) مهامه الرئاسية ..

ترامب يا حبيبنا إوعى تسيبنا .