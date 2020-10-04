وقال امير رمسيس لـ "دوت الخليج": حرصى على تقديم عمل حقيقى وبعيد عن أى عوامل خارجية، كان دافعى للبحث عن مكان يضاهى رؤيتى الفنية ويتناسب مع الأحداث التى تدور فيها العمل الفنى.
واضاف امير قائلا: "بالفعل وجدنا ضلتنا فى حى شبرا، والذى تربيت وترعرعت فيه، وكما أزعم أننى أمتلك مفاتيح هذا الحى وأعرف كل تفاصيله، وهو ما أفادنى كثيرا فى التقاط المشاهد بشكل أكثر دقة وحميمية وهو ما يلمسه المشاهد أثناء عرض الفيلم.
ويذكر ان فيلم "حظر تجول" يقوم ببطولته الهام شاهين وامينة خليل واحمد مجدى وتاليف واخراج امير رمسيس.
وتدور احداث الفيلم فى اطار اجتماعى حول ام يتم سجنها عشرين عاما بسبب قتلها لزوجها وبعد خروجهخا من السجن تلتقى بابنتها التى لم تراها من قبل الا ان الابنة تتعامل معها بجفاء بسبب بعدها عنها وقتل والدها وهو الامر الذى تحاول الام ان تخفيه عن ابنتها ويجبرهما حظر التجوال على الاقتراب من بعضهما البعض ونرى الاختلاف بين الطرفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر تجول.. أمير رمسيس يكشف لـ دوت الخليج سر اختيار شبرا لتصوير الفيلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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