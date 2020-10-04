رانيا فريد شوفي تستعد لتقديم حفل افتتاح أولادنا

حضرت صباح اليوم الأحد الفنانة رانيا فريد شوقي كواليس وبروفات الأطفال الموهوبين بفريق مؤسسة اولادنا لذوي القدرات الخاصة لتعلن عن تقديمها حفل الافتتاح الرسمي للملتقي في دورته الرابعة والتي ستقام يوم ١٨ اكتوبر القادم بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت الفنانة رانيا فريد شوقي علي دعمها الدائم لأولادنا منذ انطلاق الدورة الأولي وأنها تتمني لهم كل التوفيق وتحث جميع الاطفال علي الاستمرار في تنمية مواهبهم وقدراتهم.

كان القائمون على الملتقى قد انتهوا من التجهيزات استعدادا لإنطلاق الدورة الرابعة من ملتقي اولادنا ، ومن جانبها أكدت سهير عبدالقادر أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة المشاركين.

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وأشارت عبد القادر إلى أن الملتقي يساهم في نشر التفاؤل والطاقة الإيجابية في المجتمع، كما انه يلعب دورا كبيرا في الترويج السياحي والثقافي لمصر.

الجدير بالذكر أن ملتقي "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعايه كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.