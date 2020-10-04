مريم الوهيبية: الفن التشكيلي أجمل محطاتي التي أبحر من خلالها إلى عوالم الألوان الساحرة

كتب- خالد بن خليفة السيابي:

سخرّت الفنانة التشكيلية مريم بنت سالم الوهيبية سحر ريشتها للأنثى بجمالها وطبيعتها وبعاداتها وتقاليدها العمانية الأصيلة، وقامت بتقديم أعمالها للعالم الخارجي عبر مشاركاتها في المسابقات والمعارض الداخلية والخارجية، وكما هو معروف الفنان التشكيلي العماني يمتلك ذائقة فنية يعكس من خلالها إرثًا ثقافيًا وحضاريًا، وللفن التشكيلي العماني دور فاعل في محيطه من الدول الخليجية والعربية من خلال الجهود المبذولة والمثابرة المستمرة من الفنان التشكيلي العماني.

و(الوهيبية) هي عضو الجمعية العمانية للفنون التشكيلية منذ 1999م وهي من الفنانات التي ساهمت بشكل كبير في رسم ملامح الفن التشكيلي العماني وهي أيضا عضو في مرسم الشباب. وحول كل ما يتعلق بمسيرتها الفنية وأسرار الفن التشكيلي بالسلطنة تقول: الفن التشكيلي بحياتي هو جزء من حياتي اليومية، وهو المتنفس الذي يهديني أكسجين الحياة، وهو أجمل محطاتي التي أبحر من خلالها إلى عوالم الألوان الساحرة حيث أن لحظاتها تداعب ذائقتي الفنية، وتدفعني لممارسة الرسم بشغف وتسرق مني الكثير من الوقت، حيث تقوم عقارب ساعتي بركض في مضمار محيطها الهادي دون أن أستشعر كمية الوقت الذي استغرقه في عالم الأفكار والرسم والتي تنبثق من خلاله مجموعة من الأعمال التشكيلية التي أعتز وأفتخر بها أمام الناس وبصراحة كثير من الأحيان أتقمص دور الناقد الذي يقدم نقاط فنية تعزز من قيمة العمل وتزخرفه ليصبح النتاج الفني عمل صالح للنشر يسر عين المتلقي العاشق للفن التشكيلي.

وأضافت (الوهيبية): الفن التشكيلي العماني هو من أرقى المحطات الفنية في الوطن العربي ويملك الفنان العماني حس فني مميز وما يساعده البيئة العمانية الخصبة بالأفكار والمشاهد الحالمة والمتنوعة وهذه العوامل كفيلة بتقديم أعمال نموذجية تستحق العرض في أكبر المحافل المحلية والدولية، ومن خلال زيارة العديد من التشكيليين لسلطنة من كافة أقطار العالم نجد منهم الاشادة بالتجربة العمانية وما تضمه من تجارب تستحق الوقوف أمامها والكتابة عنها والبحث أكثر عن أسرارها الفنية.

يذكر أن الفنانة مريم الوهيبية شاركت في معظم المعارض السنوية المقامة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية من 1999 وحتى يومنا هذا ولها العديد من المشاركات الداخلية والخارجية وأهمها: معارض الاعمال الصغيرة المنظمة من قبل وزارة التراث القومي والثقافة (سابقًا) ومعرض مشترك بين فنانين عمانيين وماليزيين في الأوبرا جلاريا وعام 2015م ملتقى الفنانين الدولي في مسقط، أما في عام 2016م كانت لها أربع مشاركات تمثلت بمعرض مصاحب لمهرجان مسقط في شهر فبراير وفي معرض مشترك بعنوان يوم الام في الأوبرا جلاريا في شهر مارس ومعرض مصاحب لفعالية لست لوحدك في بيت الزبير في شهر مايو ومعرض ايّام شكسبير بإشراف من المجلس الثقافي البريطاني في مايو، وفي عام 2017م لها مجموعة من المشاركات منها معرض جماعة السمط في جاليري ساره ومهرجان خريف صلاله ومعرض في النادي الثقافي مع مجموعة السمط الفنية أكتوبر ومعرض (نساء من البريمي في نسختي 2017 و2018)، وشاركت أيضًا في معرض (روايات لونية) مع فنانات من الكويت في الكلية العلمية للتصميم في شهر اكتوبر بعام 2018م، وبعدها بعام شاركت بمعرض مجموعة السمط بعنوان الباغ في ساره جاليري ومعرض امطي في بيت الزبير ومعرض الاعمال الصغيرة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية ومعرض عمانيات مبدعات في الكلية العلمية للتصميم ويعود تاريخ أول معرض لها لعام 2015م في مسقط بفندق سيتي سيزن، أما على صعيد مشاركاتها الخارجية شاركت في ( Festival survival -CAM Musumeإيطاليا ـ سبتمبر 2016م)، ومعرض (ألوان شرقية الثالث في الرياض بالمملكة العربية السعودية ـ يناير 2018م) وختمت مشاركاتها عام 2019 في معرض يوم النهضة في العاصمة النمساوية فيينا برعاية سفير النمسا.