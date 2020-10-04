طرح البوسترات الدعائية لمسرحية اللوكاندة استعدادا للعرض الخميس المقبل

طرحت الشركة المنتجة للمسرحية الجديدة "اللوكاندة" البوسترات الدعائية للعرض والذي يقوم ببطولته النجم أشرف عبدالباقي ،حيث سيبدأ العرض لأول مرة على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة بداية من الخميس المقبل.
حيث سيقدم عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب، والتي ستكون عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض سيشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.
سيتم عرض المسرحية بداية من الخميس المقبل على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتم بيع التذاكر بسعر موحد ١٠٠ جنيه فقط لا غير بالمسرح او من خلال تيكست مارشيه.
العرض من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، ديكور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجى، مدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب و سينرجي.
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