فرو أنيق.. وفاء عامر تستعرض جمالها بالأسود الجذاب.. شاهد

حرصت الفنانة وفاء عامر على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على المواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، من احدث جلسة تصوير.

وخطفت وفاء عامر الأنظار بإطلالة تبرز جمالها مرتدية فستانًا باللون الأسود يكشف عن جمالها، ونسقت معه فرو أنيق.

وتركت خصلات شعرها الاسود المنسدل بطريقة جذابة أعلى الكتف، فيما ابرزت ملامحها بالمكياج الناعم، وفضلت أن تضع اللون الاحمر في الشفاه ليتناسب مع فستانها الجذاب.

Advertisements وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" حيث تجسد الفنانة وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور أحداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.



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