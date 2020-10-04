فن ومشاهير

ويزو تروج لمسرحية اللوكاندة

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روجت الفنانة دينا محسن الشهيرة ب " ويزو" لمسرحبة اللوكندة التي تشارك فيها مع الفنان أشرف عبد الباقي. 

ونسرت ويزو بوستر المسرحية وعلقلت قائلة "#اللوكانده يوم الخميس والجمعه والسبت من كل اسبوع ابتداء من ١٠/٨ علي مسرح نجيب الريحاني شارع عماد الدين" 

سيتم عرض المسرحية بداية من الخميس المقبل على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. 

مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي

يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، و أكرم حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت  ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر".

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