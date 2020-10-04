بعد غياب دام أربع سنوات تعود الفنانة منى زكي للسينما ببطولة فيلم الإثارة "الصندوق الأسود" والذي يشاركها بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن إخراج محمود كامل، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض المصرية.
وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.
وأيضا:
الفيلم بطولة جماعية شارك فيها كل من أحمد السقا، شريف منير، نور، ميرفت أمين وجميلة عوض، ومن إخراج عمرو عرفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غياب 4 سنوات.. منى زكي تعود للسينما بـ الصندوق الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.