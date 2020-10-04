اليوم العالمى للحيوان.. تعرف على قطط وكلاب نجوم الفن

يحتفل العالم اليوم 4 من شهر اكتوبر كل عام باليوم العالمي للحيوان، هو يوم دولي للعمل من أجل حقوق الحيوان سنوي ينادي بالرفق بالحيوانات.
ويهوى نجوم الفن و المشاهير تربية الحيوانات الأليفة و منها تربية الكلاب والقطط ويقومون بتدليلها ويعشق كل منهم باقتناء مجموعة من أهم و أشهر أنواع الكلاب الموجودة عالميا.
يزيد بعضهم فى الامر بأن يمتلك مزرعة للكلاب و من هؤلاء النجوم :
الفنانة شيرين رضا: و هى تقوم بتربية الحيوانات الأليفة و منها القطط و تطعم كلاب الشوارع ايضا .
الفنانة التركية هاندا ارتشيل: تقوم بتربية كلاب عديدة فهى تربى أكثر من نوع و لديها 9 كلاب فى بيتها و تداعبهم و تقضى معهم وقت رائع فى حديقتها
الفنانة ياسمين عبدالعزيز: وتهتم بتربية الكلاب بمنزلها وتكون حريصة على اصطحابهم في كل مكان تذهب إليه.
أما الفنان أحمد السقا: فهو يعشق الخيل و يهتم بهم و يمتلك اسطبلا خاص به فه يستمتع برفقة اصدقائه المقربين من الخيول.
والفنانة سميرة سعيد : تعشق الكلاب الصغار و تهتم بهم كثيرا و تملىء منزلها بهم و تعتبر الكلاب الصغيرة بالنسبة لها أولادها.
والفنانة مى عز الدين ايضا: تعشق القطط فدليها قط يسمى "بيمبو" دائما تقضى مع معظم الوقت .
الفنانة درة: لديها كلبة تسمى "بشاميلا" وتسميها ايضا بأميراتها الصغيرة فهى تصطحبها معها فى كل مكان.
الفنانة هالة صدقى: لديها كلبة اسمها "سوشى" وتعتنى بها و تهتم بأكلها و شربها و مكان نومها ايضا وليست هذه الكلبة الوحيدة بينما تمتلك اكثر من 27 كلب فى منزلها.
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