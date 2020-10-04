إلهام شاهين تعتذر لأقاربها وزملائها الفنانين بسبب فرح شقيقها

علقت الفنانة إلهام شاهين على حضور عدد قليل من عائلتها والفنانين في حفل زفاف شقيقها امير شاهين الذي اقيم امس بأحد الفنادق.

ونشرت الهام شاهين مجموعة من الصور من حفل الزفاف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت قائلة "شكرا لكل إللى شرفونا بالحضور .. وأعتذر جدا لكل الأصحاب والحبايب والعيله إللى معرفناش نعزمهم لإن القوانين لا تسمح بأعداد كبيرة فى التجمعات بالأفراح بالأوتيلات لظروف الكورونا .. وكان علينا الإحترام والإلتزام بالعدد المسموح خوفا على ضيوفنا الأعزاء جدا.. شكرا لتفهمكم وقبول عذرنا ".

وتابعت" كلكم غاليين عندنا وكنت أتمنى وجودكم معى جميعا فى هذه المناسبه السعيدة .. ربنا يفرح قلوبكم ويجعل أيامكم كلها أفراح .. وشكرا لمن حضر ومن لم يحضر .. تحياتى وحبى للجميع".

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واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين مساء أمس بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة وذلك بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير، والتي كان أبرزهما الفنان محمد منير وهاني رمزي وزوجته وهالة صدقي وعمرو دياب وليلي علوي ولبلبة ووفاء عامر ورانيا يوسف هاني شاكر وزوجته وغيرهم من النجوم.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما منة جاب الله ذات الـ 31 عاما خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.