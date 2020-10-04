زوجة محمد رمضان ترقص لأول مرة على أغنياته خلال حفله الأخير ..بالفيديو

زوجة محمد رمضان ترقص لأول مرة على أغنياته خلال حفله الأخير. فالنجم المصري محمد رمضان الذي أثار جدلاً كبيراً في حفله الغنائي الذي أقيم في "زيد بارك" بمدنية الشيخ زايد بأكتوبر بسبب إطلالاته الغريبة بالحفل، بدا بأنه اصطحب زوجته نسرين عبد الفتاح هذه المرة الى حفله على خلاف حفلاته السابقة، وظهرت الأخيرة وهي تتفاعل مع أغنياته وترقص بحماسة الى جانب عدد من صديقاتها بينما اعتبر الجمهور بأن خطوتها تأتي على غرار حرص دينا الشربيني على التواجد في حفلات عمرو دياب والرقص على ايقاع أغنياته.

زوجة محمد رمضان ترقص لأول مرة على أغنياته

وتداولت حسابات السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهرت فيه السيدة نسرين عبد الفتاح، زوجة الفنان محمد رمضان، أثناء إحياء زوجها حفلاً غنائيا صاخباً في في "زيد بارك" بمدنية الشيخ زايد بأكتوبر، وبدت وهي منسجمة تماماً على وقع أغنياته حيث رقصت وتمايلت برشاقة الى جانب صديقاتها، ويعد الظهور الأولى لها في حفلات زوجها محمد رمضان، بينما اعتبر البعض بأن هذه الخطوة جاءت على غرار الظهور الدائم لدينا الشربيني في حفلات النجم عمرو دياب وتفاعلها بالرقص.

وخلال هذا العام، حرص محمد رمضان على نشر العديد من صوره مع زوجته نسرين عبد الفتاح في مناسبات مختلفة وقدم لها كلمات الحب والفخر بها، وآخرها في مناسبة عيد ميلادها الذي صودف أثناء تواجده في دبي، فنشر حينها صورتهما معاً ظهرا فيها بشكل رومانسي ووجه لها معايدة واصفًا بأنها كل شيء له بالنسبة له قائلًا لها: "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي".

وسبق وأن لفت الانظار محمد رمضان بتغزله بزوجته معتبراً بأنها "الرزق الأكبر في حياته" وكتب لها :" "أكبر رزق في الحياة هو انك تتجوز اللي بتحبها، والرزق الأكبر أنها تكون بتحبك أكتر من نفسها ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم"

محمد رمضان لديه طفلين من زوجته الثانية نسرين عبد الفتاح وهما: علي وكنز، ورزق بإبنته حنين من زوجته الأولى.

محمد رمضان يثير ضجة بإطلالاته في حفله الغنائي

محمد رمضان أثار يوم أمس ضجة بين رواد السوشيال ميديا بإطلالاته الغريبة في حفله الذي أقيم في “زيد بارك” بمدنية الشيخ زايد بأكتوبر إذ أطل الفنان المصري بالعديد من الملابس الغريبة ولا تتلائم مع فصل الصيف وبينها ظهوره عاري الصدر مرتديا المعطف الطويل من الفرو، كما ظهر بجاكيت تم تصميمه له بشكل خاص لإحياء الحفل وكتب عليه عليه "MR.1" في إشارة منه الى لقبة بـ "نمبر وان".

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حضر حفل محمد رمضان عدد من النجوم والشخصيات العامة وبينهم غادة عادل والنجم محمد زيدان.

على صعيد فني، أطلق محمد رمضان خلال الأسابيع الماضية أغنية "يا حبيبي" والتي تعاون فيها مع النجم العالمي ميتغ غميس، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على "يوتيوب" وبلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من 21 مليون مشاهدة، ويعتبر مسلسل "موسى" هو العمل الدرامي الجديد الذي يستعد محمد رمضان للمشاركة به في شهر رمضان القادم، والذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم الفنان باسنم سمرة، و ياسمين رئيس، وشيرين رضا، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.