بسمة وهبة تقلق الجمهور على حالتها الصحية بعد ظهورها بنحافة ملفتة ..بالصور

بسمة وهبة أثارت قلق الجمهور على حالتها الصحية بعد ظهورها بأحدث صورة لها من مدينة الضباب لندن، إذ بدت فيها بنحافة ملفتة مقارنة مع صورها السابقة، بينما تُواصل تلقيها العلاج في الخارج من مرض لم تكشف عن ماهيته وأصيبت به في الفترة الماضية في ظل حرصها على التواصل مع الجمهور من خلال نشر فيديوات او صور ترصد فيها يومياتها في العاصمة البريطانية.

بسمة وهبة تثير قلق الجمهور بنحافتها

الإعلامية المصرية بسمة وهبة شاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بأحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال مرتدية تنورة مع "تي شيرت" أبيض، وأخفت عينيها بالنظارات السوداء، مكتفية بالتعليق :"استراحة المدرسة" في إشارة الى كونها قد بدأت دروساً في تعلم الطبخ في بريطانيا وفقاً لفيديو سابق لها، ويأتي ذلك في الوقت الذي ما تزال تجري الفحوصات الطبية بعد اعلان اصابتها بمرض نادر، وعلقت على الفيديو قائلة :"قولت اسللي نفسي بدل مانا قاعده انتظر النتيجه اللي مبتطلعش دي ".

وتوقف الجمهور عند إطلالة بسمة وهبي في الصورة معربين عن قلقهم عليها حيث أشاروا الى نحافتها الشديدة وغير المعتادة مقارنة في السابق، وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة معافاة الى وطنها مصر.

تفاصيل مرض بسمة وهبة

الإعلامية بسمة وهبة كانت قد اثارت ضجة قبل أسابيع ماضية بعد اعلانها عن سفرها للخارج لتلقي العلاج برغم تفشي جائحة كورونا عالمياً، وقالت بأنها مصابة بمرض لا يمكن متابعة علاجه بمصر لأن عدد المصابين به محدود ولا يوجد أطباء متخصصين بنوعيته، ولكنها لم تكشف عن طبيعة مرضها أو أي تفاصيل تتعلق به.

ونشرت بسمة وهبة حينها مقطع فيديو، أكدت فيه أنها تستعد لإجراء عملية جراحية، خلال الفترة المقبلة، وقالت :"ناس كتير بتسألني عن نتيجة التحاليل، والنتيجة الحمد لله شوية لخبطة، وهجمات ليها صدات إن شاء الله، وهيكون في عملية صغيرة، وأنا دلوقتي منتظرة المستشفى تقولي على نتيجة التحاليل الجديدة واللي بتتعمل قبل كل عملية واللي عملتها إمبارح، وأول ما تطلع النتيجة إن شاء الله هيتحدد ميعاد العملية، وكله خير وكويس" ثم أشارت بسمة وهبي بأنه عليها انتظار ظهور نتيجة التحاليل خلال شهر.

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وكانت بسمة وهبة قد نشرت صورة حديثة لها خلال قيامها بجولة تسوق ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مرتدية "شورت رياضي" وعلقت على صورها قائلة : "ألو يا فانز قلبي وحشتوني"، لكنها لاقت تعليقات سلبية وانتقادات على ملابسها، فسارعت الى الرد على المنتقدين مهددة بعمل "بلوك" لكل من يسيء لها.

بسمة وهبة كانت قد واجهت أكثر من مرة شائعات حول عودة إصابتها بمرض سرطان الثدي، وتحديدا العام الماضي لكنها نفت هذا، وأوضحت أنها أجرت عملية في الأمعاء وليس أكثر من ذلك.