نبيل الحلفاوي يوجه نصيحة لجماهير الأهلي تتعلق بـ موسيماني

طالب الفنان نبيل الحلفاوي متابعيه بعدم التسرع في الحكم على مدرب الاهلى الجديد في مباراة اليوم.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏طبعا غني عن الذكر وانتم اسياد العارفين أن مباراة اليوم والمباراتين القادمتين في الدوري هي بالنسبة لموسيماني استكشافية تجريبية لا يسأل عنها. هذه المباريات مسئولية اللاعبين أساسا أيا كان التشكيل أو الطريقة".

يواجه الأهلي فريق المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أعلن قائمة الفريق مساء أمس، وضمت كلا من:

ياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد فتحي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري، ومصطفى شوبير.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع موسيماني مدرب فريق صن دوانز من أجل تدريب الفريق خلفا للسويسري فايلر،

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.