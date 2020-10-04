نبيل الحلفاوي يوجه نصيحة لجماهير الأهلي تتعلق بـ موسيماني

يواجه الأهلي فريق المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
ياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد فتحي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري، ومصطفى شوبير.
اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
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