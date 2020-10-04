وليد ملحم يستعد لأول أعماله السينمائية "الفجر القادم"

يستعد الفنان وليد ملحم، للمشاركة في فيلم روائي جديد يحمل اسم "الفجر القادم" في أولى تجاربه السينمائية بعد سلسلة أعمال مسرحية.
وأعرب ملحم، عن سعادته بخوضه أول تجربة سينمائية له أمام كوكبة ضخمة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يتم البدء في تصويره قريبًا لعرضه في عدد من المسابقات السينمائية في المهرجانات المختلفة.
جدير بالذكر أن الفنان وليد ملحم كان له أثر في تجهيز وتزويد الكوادر الطبية المستنفزة لمكافحة فيروس كورونا بمشتقات الألبان مجانًا دعما لهذه الكوادر وما تبذله في هذه المرحلة الصعبة التي ضربت الكثير من الدول.
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