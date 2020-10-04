حلت الفنانة منة فضالى مساء امس ضيفة على موقع دوت الخليج للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة7" وقالت منة فضالى عن مشاركتها فى فيلم "زنزانة 7" خلال الندوة:" حابة الفيلم جدا لان الدور جرئ شوية ومش شخصيتى " واضافت منة فضالى :" طول الوقت كنت معترضة انى البس بدلة رقص وكنت قلقانة جدا من الناس انها متتقبلش الموضوع او يبقى فى انتقاد كبير " وتابعت :" حاولت اخلى الشكل مختلف والحمدلله مجاليش اى انتقاد على الشخصية " يذكر ان الفنانة منة فضالى وجهت الشكر لـ موقع " دوت الخليج " على تكريمها عن فيلم " زنزانة 7 " ونشرت منة فضالى صورة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". منة فضالى وجهت وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "شكرا صدي البلد علي تكريمي عن فيلم زنزانة 7"

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة فضالى عن دورها فى زنزانة 7: كنت خايفة ألبس بدلة رقص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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