احكيلي ولما بنتولد يمثلان مصر بمسابقة الأفلام الطويلة فى مهرجان مالمو

تنطلق بعد أيام فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والذي يقام وسط إجراءات استثنائية بسبب جاحة كورونا المستجد، فى ظل غياب نجوم ومثقفى مصر لصعوبة الوصول إلى شمال أوروبا بعد فرض مزيد من القيود على السفر إلى القارة العجوز.
وتشارك مصر بالمسابقة الطويلة عن طريق فيلم احكيلي للمخرج ماريان خورى، عقب فوزه بجائزة الجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حصل مؤخرًا على جائزتي مسابقة الفيلم المصري ولجنة تحكيم الفيلم اليورو متوسطي وذلك في إطار منافسته في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.
وحصد الفيلم العديد من الأراء النقدية الإيجابية، فكتبت مجلة Variety " "نواجه من خلال فيلم إحكيلي الأسرار والألام، حيث يغوص الفيلم في تاريخ عائلاتنا وهويتنا وجذورنا الجغرافية من خلال بعض الأسئلة الوجودية والعاطفية" و جريدة Daily Star "من خلال يوسف شاهين، يُسلّط فيلم احكيلي الضوء على التراث العالمي، ويذكّر الجمهور بالمهاجرين الموهوبين من كل أنحاء الوطن العربي، بما فيهم جدته وعمته اللاتين جاءتا من سوريا"، وكتب عصام زكريا " يبدو «احكيلى» كفيلم منزلى الصنع بسيط، من تلك النوعية التى راجت مؤخرًا، ولكنه يُخفى تحت هذا السطح الهادئ أعماقًا مخيفة وعوالم بديعة من المشاعر والأفكار".
وتدور الأحداث خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، “الأم” هي مخرجة الفيلم ومنتجته ماريان خوري، و"الابنة" هي ابنتها "سارة" التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.
وحصد فيلم لما بنتولد على جائزة أفضل فيلم من قبل مهرجان جمعية الفيلم فى دورته ال46، كما حصد تامر عزت على جائزة أفضل مخرج، وسلمى حسن على جائزة أفضل ممثلة، بالإضافة إلى حصول الكاتبة الراحلة نادين شمس على جائزة السيناريو.
الفيلم اختتم عروض المهرجان وعقب العرض دار نقاش مفتوح بين الجمهور وصناعه، بحضور المنتج معتز عبد الوهاب والمخرج تامر عزت والممثل عمرو عابد، وأدار الندوة الناقد محمد نبيل.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.
"لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي.
وأيضا:
"مالمو" هو المهرجان السينمائي العربي الأول والفريد من نوعه في دول الشمال الأوروبي، حيث يتيح المهرجان وسوقه السينمائية، فرصة اللقاء مع مئات النجوم وصناع السينما العربية من العالم العربي ودول شمال أوروبا.
وعلى مدار خمس أيام متواصلة يعرض المهرجان حوالي 120 فيلمًا ما بين روائي طويل، روائي قصير، وثائقي.
وينظم حولي 200 عرض سينمائي على مدار العام في عدة مدن سويدية، وينظم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، معارض، ورش عمل وندوات، إحتفاليات خاصة، علاوة عن منتدى السوق السينمائي بما ينطوي عليه من حثٍ ودعمٍ للإنتاج السينمائي المشترك، وتوفير شبكة تواصل بين صناع السينما العربية ونظرائهم في شمال أوروبا.
وحصد فيلم لما بنتولد على جائزة أفضل فيلم من قبل مهرجان جمعية الفيلم فى دورته ال46، كما حصد تامر عزت على جائزة أفضل مخرج، وسلمى حسن على جائزة أفضل ممثلة، بالإضافة إلى حصول الكاتبة الراحلة نادين شمس على جائزة السيناريو.
الفيلم اختتم عروض المهرجان وعقب العرض دار نقاش مفتوح بين الجمهور وصناعه، بحضور المنتج معتز عبد الوهاب والمخرج تامر عزت والممثل عمرو عابد، وأدار الندوة الناقد محمد نبيل.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.
"لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي.
وأيضا:
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