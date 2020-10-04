جو بو غزالي يكشف تفاصيل أولى تجاربه السينمائية

كشف إلاعلامي جو بو غزالي عن أولى تجاربه السينمائية، حيث انضم إلى فريق عمل فيلم "جارة القمر"، والذي من المنتظر البدء في تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل بعد تأجيله اكثر من مرة.

ومن المقرر ان تجمع جلسة عمل خاصة بين المخرج هادي الباجوري وأبطال العمل كريم فهمي، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وأحمد مالك خلال الأيام المقبلة للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، المقرر طرحه مطلع العام المقبل بدور العرض السينمائي

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس وكريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالي الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.