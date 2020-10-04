‏الاعتذارات المطلوبة كترت.. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة فرجاني ساسي وميدو وعصام عبد المنعم

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أزمة فرجاني ساسي الأخيرة بعد تعديه على حكم مباراة المصري وتعدى ميدو لفظيا على الكابتن عصام عبد المنعم الذي هاجم الشعب التونسي بسبب ساسي.

واعاد نبيل الحلفاوي تغريدة الناقد الرياضي خالد بيومي وعلق قائلا "‏الاعتذارات المطلوبة كترت ساسي عن السلام الوطني والكابتن عصام للأشقاء وميدو للكابتن عصام".

وكان خالد بيومي قد علق عبر تويتر قائلا " ‏للحقيقة اول مرة اسمع عن موضوع العلم والسلام الوطني اذا كان هذا فكما طالبت الكابتن عصام عبد المنعم بالاعتذار لكل المحترفين في مصر علي كلامةً .. فلابد ان يعتذر فرجاني ساسي للجميع عن ما فعلة مع السلام الوطني ".

وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن مصير تقرير الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء إلى الجبلاية.

وقرر اتحاد الكرة إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري.

وقالالمصدر سابقا إنه لم يصل حتى الآن تقرير الدولى أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمصري إلى لجنة المسابقات فى الجبلاية لافتا إلى أن الجمعة والسبت إجازة رسمية داخل اتحاد الكرة ولم يتم إرسال أية تقارير عبر السيستم