نبيل الحلفاوي: ‏بادچي محتاج درس خصوصي يوميا على مهارة أساسية

علق الفنان نبيل الحلفاوي على على أداء بادجي لاعب النادي الاهلي أمام فريق المقاولون العرب في مباراة اليوم. وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏بادچي محتاج درس خصوصي يوميا على مهارة أساسية.. امتصاص الكرة بالقدم وبالصدر". انتهت احداث مباراة الأهلي ومنافسه المقاولون العرب بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز. تعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة شيئاََ. ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي. Advertisements وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة. واحتسب جهاد جريشة حكم مباراة الاهلي والمقاولون العرب ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل. وتدخل الVAR وأنقذ النادي الأهلي من ركلة جزاء، وتراجع جريشة عن قراره واحتسب خطأ لصالح الأهلي.

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