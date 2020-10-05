منصة الجونة تستقبل طلبات الاعتماد قبل أيام من المؤتمر الصحفي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائى عن فتح باب استقبال طلبات الاعتماد للدورة الرابعة من منصة الجونة السينمائية، وسيتم قبول طلبات الاعتماد من المحترفين العاملين فى صناعة السينما، وشركات الإنتاج، ومعاهد السينما، والمنظمات الثقافية.





ويأتى الإعلان قبل أيام من إقامة المؤتمر الصحفى والذي يعلن خلاله تفاصيل الأفلام المشاركة ولجان التحكيم وأسماء المكرمين، وغيرها من فعاليات المهرجان.

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وتعد منصة الجونة السينمائية فعالية موجهة للصناعة أقيمت لتعزيز وتمكين المخرجين العرب ومساعدتهم فى العثور على الدعم الفنى والمالى، وسيحصل المحترفون المعتمدون فى الصناعة على إمكانية الوصول إلى عروض الأفلام، وجلسات منطلق الجونة السينمائى، وحفلات توزيع الجوائز، إضافة إلى محاضرات جسر الجونة السينمائى، وحلقات نقاش وورش عمل يقدمها خبراء الصناعة الدوليون والإقليميون.

وتعد منصة الجونة السينمائية فعالية موجهة للصناعة تم إنشاؤها لتعزيز وتمكين المخرجين المصريين والعرب ومساعدتهم فى العثور على الدعم الفنى والمالى، حيث تقدم منصة الجونة برنامجى منطلق الجونة السينمائى، وجسر الجونة السينمائى اللذين يوفران فرصا للتعلم والمشاركة.