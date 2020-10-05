منصة الجونة تستقبل طلبات الاعتماد قبل أيام من المؤتمر الصحفي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائى عن فتح باب استقبال طلبات الاعتماد للدورة الرابعة من منصة الجونة السينمائية، وسيتم قبول طلبات الاعتماد من المحترفين العاملين فى صناعة السينما، وشركات الإنتاج، ومعاهد السينما، والمنظمات الثقافية.
ويأتى الإعلان قبل أيام من إقامة المؤتمر الصحفى والذي يعلن خلاله تفاصيل الأفلام المشاركة ولجان التحكيم وأسماء المكرمين، وغيرها من فعاليات المهرجان.
وأيضا:
وتعد منصة الجونة السينمائية فعالية موجهة للصناعة أقيمت لتعزيز وتمكين المخرجين العرب ومساعدتهم فى العثور على الدعم الفنى والمالى، وسيحصل المحترفون المعتمدون فى الصناعة على إمكانية الوصول إلى عروض الأفلام، وجلسات منطلق الجونة السينمائى، وحفلات توزيع الجوائز، إضافة إلى محاضرات جسر الجونة السينمائى، وحلقات نقاش وورش عمل يقدمها خبراء الصناعة الدوليون والإقليميون.
وتعد منصة الجونة السينمائية فعالية موجهة للصناعة تم إنشاؤها لتعزيز وتمكين المخرجين المصريين والعرب ومساعدتهم فى العثور على الدعم الفنى والمالى، حيث تقدم منصة الجونة برنامجى منطلق الجونة السينمائى، وجسر الجونة السينمائى اللذين يوفران فرصا للتعلم والمشاركة.
وأعلن مهرجان الجونة السينمائي فى وقت سابق عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.
"الجونة" واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.
وأيضا:
وأعلن مهرجان الجونة السينمائي فى وقت سابق عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.
"الجونة" واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.
"الجونة" واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.
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