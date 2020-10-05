حلا شيحة تنهي إجراءات طلاقها من زوجها الكندي رسمياً..هل تمهد لإعلان ارتباطها بمعز مسعود؟

حلا شيحة عادت لإثارة الجدل والتساؤلات حول قصة زواجها من الداعية معز مسعود، وذلك بعد الكشف عن انتهائها من إجراءات طلاقها رسمياً من زوجها الكندي ووالد أبنائها.

حلا شيحة تنهي إجراءات طلاقها رسمياً

وفي الوقت الذي تصدرت به أخبار وتكهنات حول ارتباط وزواج حلا شيحة بالداعية معز مسعود، كشفت تقارير عن إنهاء حلا شيحة لإجراءات طلاقها الرسمي مع زوجها الكندي ستيف مارك اليوم من خلال مكتب شهر عقاري بمدينة الإسكندرية بحضور محاميين عن الطرفين، وأنهت حلا شيحة جميع الإجراءات القانونية والمادية المتعلقة بالطلاق.

حلا شيحة تثير التساؤلات مجدداً حول زواجها وطلاقها!

وجاء طلاق حلا شيحة الرسمي من زوجها الكندي ووالد أبنائها بعد أكثر من عام على إعلانها الانفصال عنه، حيث فاجأت الجمهور في النصف الأول من العام الماضي بإعلان استقرارها النهائي في القاهرة وانفصالها عن زوجها، وذلك بعد عودتها إلى الحياة الفنية في تلك الفترة، ولكن يبدو انها لم تنه جميع إجراءات الطلاق وقتها.

هل تمهد حلا شيحة لإعلان زواجها من معز مسعود؟

وربط الجمهور بين إعلان حلا شيحة طلاقها الرسمي اليوم وإنهاء كافة الإجراءات مع زوجها السابق، وبين الأخبار المتداولة بقوة حول ارتباطها بمعز مسعود واستعدادها للزواج منه، وتكهن البعض أن انتظار حلا شيحة لإنهاء إجراءات الطلاق رسمياً هو سبب صمتها تجاه أخبار زواجها طوال الفترة الماضية، وإنها تمهد بتلك الخطوة لإعلان ارتباطها بمعز مسعود.

Advertisements

والتزمت حلا شيحة الصمت منذ انتشار أخبار قصة زواجها من معز مسعود، ولم تنشر أي صور أو منشورات على حساباتها بمواقع التواصل طوال تلك الفترة، وهو ما زاد من الجدل حول زواجها من معز مسعود، خاصة أنه الآخر لم يعلق أو يتطرق للحديث عن هذه الأخبار، وينتظر الجمهور منهما التأكيد أو حسم حقيقة هذه الأخبار في الفترة المقبلة.

حلا شيحة تتصدر مواقع التواصل

ويذكر أن حلا شيحة قد انفصلت عن زوجها الكندي ستيف مارك بعد زواجهما في 2006 بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، وسافرت معه إلى كندا وأنجبت منه أربع أبناء، قبل ان تقرر العودة للفن والانفصال عنه العام الماضي، في حين كانت آخر زيجة للداعية معز مسعود من الفنانة شيري عادل، والتي انفصل عنها سريعاً العام الماضي.