ياسمين صبري تعلق على واقعة طلاق سيدة بسبب طلب زوجها أن تصبح نسخة عنها!

ياسمين صبري علقت على واقعة طلب سيدة مصرية الطلاق من زوجها بسبب إصرار الأخير على ان تجري عملية تجميل لتصبح نسخة عنها، وأثارت الواقعة الجدل على مواقع التواصل بسبب غرابتها.

ياسمين صبري توجه رسالة لسيدة طلبت الطلاق بسببها

وتداولت بعض الصفحات والمواقع على السوشيال ميديا واقعة غريبة في محكمة الأسرة بمصر، بطلب زوجة الخلع من زوجها بسبب طلبه أن تجري عملية تجميل وتصبح نسخة عن ياسمين صبري، ورفض تطليقها فاضطرت إلى رفع دعوى خلع في المحكمة، وتصدرت ياسمين صبري مواقع التواصل بسبب هذه الواقعة الغريبة.

ياسمين صبري تتصدر مواقع التواصل بسبب واقعة طلاق

وفي أول تعليق لياسمين صبري على الواقعة، نشرت تغريدة على تويتر طلبت بها المساعدة في الوصول للسيدة صاحبة الواقعة التي تدعى "نرمين"، وقالت في تغريدتها:" ازاي أوصل لنرمين؟ .. نفسي اشوف نرمين عشان أقولها إنها تستاهل الحب والاهتمام حتي يمتلئ قلبها ويفيض.. وانها تستحق".

وأجرت ياسمين صبري مداخلة هاتفية مع برنامج "الكلمة الأخيرة" للإعلامية لميس الحديدي، وعلقت على الواقعة وقالت إنها معجبة بصاحبة الواقعة "نرمين" وبشجاعتها وقوتها في رفض طلب زوجها وفي طلب الطلاب، وطلبت مقابلتها بسبب اعجابها بها، ووجهت رسالة قائلة إن مفهوم الجمال نسبي ويختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر.

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تصريحات ياسمين صبري في برنامج "الكلمة الأخيرة"

وقالت ياسمين صبري في تصريحاتها بالبرنامج إن السيدات في الشرق الأوسط في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام ولا أحد يدعمها، وأضافت إن صاحبة الواقعة سيدة قوية واتخذت موقف لنصرة نفسها، وأشارت إلى ان نماذج أخرى كان من الممكن ان تصمت ولا تتخذ أي موقف تجاه ذلك الأمر، ولكنها قررت ان ترفض طلبه وتطلب الطلاق، واختتمت ياسمين صبري تصريحاتها في البرنامج وقالت إن الإعلام هو ما يضع مقاييس الجمال لدى السيدات وتتغير كل فترة، ولكن لكل سيدة لمسة وبصمة خاصة به.

وعلى الجانب الآخر، أثارت ياسمين صبري الجدل في الفترة الأخيرة بسبب صورها على انستقرام والتي استعرضت بها ممتلكاتها وممتلكات زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة الفارهة، ونشرت عدة صور داخل طائرتهما الخاصة والبخت الخاص بهما، ومن قبلها نشر صورة من سيارتها الفارهة وهو ما عرضها لانتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب هذا الأمر.