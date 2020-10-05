أسما لزرق تطلق كليب "حالتي النفسية" مع جميل جميل المغازي

انتهت الفنانة المغربية أسما لزرق من تصوير أغنيتها العراقية الجديدة "حالتي النفسية" والتى من المقرر اطلاقها خلال الايام القليلة المقبلة. الاغنية تم تصويرها تحت ادارة المخرج الكبير جميل جميل المعازي ومدير التصوير محمود رؤوف. الاغنية من كلمات سلام الطيب والحان على ضياء ومكس وماسترينج اسامة سمير وتوزيع حيدر الامير وتم المكساج فى استوديو تيمبو للانتاج والتوزيع الفني. Advertisements وطرحت مؤخرا أغنية "العشم" للون الدرامي الشعبي وهو الذي تتميز به أسما لزرق. والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشافعي وتوزيع طارق عبدالجابر ومن إنتاج شركة "الشام بالاس" لصاحبها المُنتج معمر المصري. الجدير بالذكر أن النجمة المغربية أسما لزرق قد فازت ببرنامج "نجم الخليج" في عام 2012، وتتميز بغناء عدة ألوان غنائية مختلفة من بينها المغربي والخليجي والمصري والموسيقى الأندلسية، حيث شبه الجمهور والموسيقيين المغاربة صوتها بصوت النجمة الراحلة ذكرى.

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