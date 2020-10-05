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تفاصيل الحالة الصحية للفنان فايق عزب بعد نقله للعناية المركزة

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القاهرة - دوت الخليج الاثنين,05 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 07:01

الفنان فايق عزب أقلق الجمهور في الأيام الأخيرة بعد نقله للعناية المركزة والمستشفى بسبب إصابته بوعكة صحية والتي كشفت زوجته عن تفاصيلها اليوم.

زوجة فايق عزب تكشف تفاصيل حالته الصحية

وكشفت نادية عزب، زوجة الفنان المصري فايق عزب، عن تفاصيل حالته الصحية خلال تصريحات لها لبرنامج "إي تي بالعربي"، وقالت إنها فوجئت منذ يومين بسقوط الفنان فايق عزب ودخوله في غيبوبة، وهو ما جعلها تسرع مع أبنائه لنقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة في الأيام الماضية.

الفنان فايق عزب يقلق الجمهور على حالته الصحية

وقالت زوجة الفنان فايق عزب إن الأشعة والفحوصات كشفت عن إصابته بانسداد في النخاع الشوكي بسبب ضغط الفقرات، وهو ما تسبب في فقدانه الحركة في أطرافه، وطمأنت الجمهور على حالته الصحية وقالت إنه سيجري عملية جراحية خلال ساعات لتسليك النخاع الشوكي، وكشفت عن استقرار حالته الصحية في الوقت الحالي رغم استمرار تواجده في العناية المركزة.

وأقلق الفنان فايق عزب الجمهور على حالته الصحية خاصة بسبب عدم الكشف عن سبب دخوله المستشفى، قبل ان تكشفه زوجته، والتي قالت أيضاً في تصريحاتها إن الفنان فايق عزب لم يكن يعاني من أي متاعب أو أمراض قبل وعكته الأخيرة، مشيرة إلى انه استعاد وعيه بعد دخوله المستشفى ولكنه ينتظر إجراء العملية الجراحية لكي يعود لطبيعته، وأكدت أيضاً على تواصل الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، مع أسرته للاطمئنان على حالته.

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معلومات عن الفنان فايق عزب

ويذكر أن الفنان فايق عزب، 77 عاماً، قد بدأ مسيرته الفنية في مدينة الإسماعيلية في فترة مبكرة في حياته في فترة الستينيات وقدم عدة أدوار في تلك الفترة مثل أدواره في أفلام "الدوامة" و"ابدا لن تموت" وغيرها، قبل أن يحقق شهرته في الأعمال التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينيات مثل أدواره في مسلسل "ليالي الحلمية" و "لا إله إلا الله" و "رأفت الهجان" و "السقوط في بئر السبع" وغيرها.

وقدم فايق عزب في السينما عدة أعمال بارزة مثل دوره في مسلسل "بخيت وعديلة" و "ضد الحكومة" و "حنفي الأبهة" و "المصير" و "الباشا تلميذ" وغيرها من الأعمال، وكانت آخر أعماله في مسلسل "سلسال الدم" و مسلسل "ولد الغلابة" في العام الماضي.

أعداد مجلة دوت الخليج

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