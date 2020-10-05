منة شلبي تنفي تجسيدها شخصية هند رستم

انتشر خلال الساعات الماضية ، خبر حول تجسيد الفنانة منة شلبي شخصة النجمة الراحلة هند رستم خلال عمل درامي يسمي " بين السماء والأرض ".

حيث نفت منة شلبي ، هذاه الاخبار المتداولة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ، قائلة: "أتشرف جدًا .. بس ده خبر مَش حقيقي خالص".

مسلسل "بين السما والأرض" هو عمل عن قصة نجيب محفوظ، وسيناريو و حوار إسلام حافظ، وإشراف عام حسام شوقي، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021 .



يذكر أن منة شلبي تشارك في فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

