صباح الخير.. شريف منير يعود للسوشيال ميديا

نشر الفنان شريف منير، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، معلقًا عليها قائلًا: « صباح الخير»، وذلك بعد ابتعاده عن السوشيال ميديا لفترة استمرت شهرا.

ولم ييعلق شريف منير، على قرار عودته للسوشيال ميديا بعد غياب وسبب عدوله عن قرار اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي الذي أعلنه في أول شهر سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك بعدما، أعلن شريف منير، اعتزاله السوشيال ميديا الفترة المقبلة بعد تعرضه لهجوم شديد في الفترة الأخيرة بعد التنمر على أولاده بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابه بإنستجرام. وقال شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "انا قررت اخد راحة من السوشيال ميديا انا كنت بتعامل بقلبي وبطبعتي للي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي ابدا لكن انا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".